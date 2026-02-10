Про це розповів мер Києва мер Києва Віталій Кличко.

Що він сказав?

Комунальники міста, які цілодобово забезпечують функціонування столиці, отримали премії за свою роботу. Доручення про преміювання працівників я давав міським службам раніше,

– пояснив Кличко.

За його словами, у січні комунальне підприємство "Київтеплоенерго" виплатило 44 мільйони гривень працівникам, які відновлюють тепло та комунікації у домівках киян. Також Кличко розповів, що транспортники сумарно по усіх ШЕУ отримали 8,3 мільйона гривень, рятувальники служби КАРС – 870 000 гривень.



Комунальники отримали виплати / Фото, надане 24 Каналу

Керуючі компанії виплатили майже 30 мільйонів гривень на премії понад 1100 працівникам, які ліквідовують вдень і вночі аварії на мережах у місті,

– повідомив мер.

Він зазначив, що Київська міська рада оголосила про плани виділити додаткові кошти на преміювання працівників Київської служби порятунку, які беруть участь у ліквідації наслідків обстрілів. Відповідні зміни до міської цільової програми, за словами Кличка, мають внести 10 лютого.