У київському транспорті зламалася система оплати за проїзд

Мешканці столиці та гості Києва не можуть придбати разові поїздки для користування громадським транспортом. Також через технічну несправність тимчасово заблокована функція поповнення транспортних карток.

Як зазначили у КМДА, проблема виникла вдень 30 серпня на серверах автоматичної системи оплати проїзду. Технічні спеціалісти досить швидко з'ясували, де саме стався збій та почали вирішувати проблему.

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Станом на 14:52 фахівці вже усунули причини збою.

На відновлення потрібен час

Чиновники підкреслили, що некоректна робота серверів призвела до складнощів з поповненням карток та сплати за одноразове користування транспортом. Однак заздалегідь придбані квитки працюють без проблем.

Посадовці кажуть, що попри налагодження правильної роботи серверів, система оплати може не працювати.

На повне відновлення, за оцінками експертів, знадобиться майже година.

У комунальному підприємстві Головний інформаційно-обчислювальний центр КМДА перепрошують у киян та гостей міста за незручності.

Оновлення транспортних карток у Києві сталося у 2021 році одночасно з впровадженням додатку "Київ цифровий". За допомогою картки можна сплатити за проїзд у трамваях, тролейбусах, автобусах, а також у метро.