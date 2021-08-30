У київському транспорті зламалася система оплати за проїзд

30 серпня 2021 , 15:51
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Джерело:

КМДА

Мешканці столиці та гості Києва не можуть придбати разові поїздки для користування громадським транспортом. Також через технічну несправність тимчасово заблокована функція поповнення транспортних карток.

Як зазначили у КМДА, проблема виникла вдень 30 серпня на серверах автоматичної системи оплати проїзду. Технічні спеціалісти досить швидко з'ясували, де саме стався збій та почали вирішувати проблему.

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Станом на 14:52 фахівці вже усунули причини збою. 

На відновлення потрібен час 

Чиновники підкреслили, що некоректна робота серверів призвела до складнощів з поповненням карток та сплати за одноразове користування транспортом. Однак заздалегідь придбані квитки працюють без проблем.

  • Посадовці кажуть, що попри налагодження правильної роботи серверів, система оплати може не працювати.
  • На повне відновлення, за оцінками експертів, знадобиться майже година.

У комунальному підприємстві Головний інформаційно-обчислювальний центр КМДА перепрошують у киян та гостей міста за незручності.

Оновлення транспортних карток у Києві сталося у 2021 році одночасно з впровадженням додатку "Київ цифровий". За допомогою картки можна сплатити за проїзд у трамваях, тролейбусах, автобусах, а також у метро.
Автор: Олексій Чибісов