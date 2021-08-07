У Київводоканалі пояснили, чому з-під кранів ллється жовта вода
Джерело:Київводоканал
Жителі багатьох районів Києва скаржаться на те, що з їх кранів тече вода жовтого кольору. Втім, комунальники не вбачають у цьому серйозної проблеми.
У Київводоканалі пояснюють забарвлення води погіршенням її якості у Дніпрі та Десні. Однак підкреслюють, що вода нібито залишається безпечною для вживання.
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Жовта вода з-під крану, як стверджують посадовці, є наслідком кліматичних умов.
Додають більше реагентів
- Комунальники визнали, що цього року якість води з-під кранів у порівнянні з 2020 погіршилася.
- Через забарвлення води у Київводоканалі почали додавати у воду більше реагентів та скоригували процес підготовки води до подачі у квартири жителів.
Кольоровість води жодним чином не погіршує санітарно-хімічні та бактеріологічні показники, така вода не є небезпечною для здоров’я та цілком придатна до використання. Наразі показник кольоровості залишається в межах, дозволених стандартами,
– підкреслили посадовці.
Крім того, у Київводоканалі пообіцяли, що найближчими днями вода у кранах киян має стати більш прозорішою.
Також в комунальники стверджують, що у мережах міста вода майже не забруднюється, однак на її якість може впливати поганий стан внутрішньобудинкових мереж, які не знаходяться в зоні відповідальності Київводоканалу.
Нещодавно комунальники рекомендували жителям Києва пити воду з-під кранів, мовляв, вона краще бутельованої