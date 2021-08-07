В Киевводоканале объясняют окраску воды ухудшением ее качества в Днепре и Десне. Однако подчеркивают, что вода якобы остается безопасной для употребления.

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Желтая вода из-под крана, как утверждают чиновники, является следствием климатических условий.

Добавляют больше реагентов

Коммунальщики признали, что в этом году качество воды из-под кранов по сравнению с 2020 ухудшилось.

Из-за окраски воды в Киевводоканале начали добавлять в воду больше реагентов и скорректировали процесс подготовки воды к подаче в квартиры жителей.

Цветность воды никоим образом не ухудшает санитарно-химические и бактериологические показатели, такая вода не опасна для здоровья и вполне пригодна к использованию. Сейчас показатель цветности остается в пределах, разрешенных стандартами,

– подчеркнули чиновники.

Кроме того, в Киевводоканале пообещали, что в ближайшие дни вода в кранах киевлян должна стать более прозрачной.

Также коммунальщики утверждают, что в сетях города вода почти не загрязняется, однако на ее качество может влиять плохое состояние внутридомовых сетей, которые не находятся в зоне ответственности Киевводоканала.

Недавно коммунальщики рекомендовали жителям Киева пить воду из-под кранов, якобы она лучше бутилированной.