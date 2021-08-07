У Київводоканалі пояснюють забарвлення води погіршенням її якості у Дніпрі та Десні. Однак підкреслюють, що вода нібито залишається безпечною для вживання.

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Жовта вода з-під крану, як стверджують посадовці, є наслідком кліматичних умов.

Додають більше реагентів

Комунальники визнали, що цього року якість води з-під кранів у порівнянні з 2020 погіршилася.

Через забарвлення води у Київводоканалі почали додавати у воду більше реагентів та скоригували процес підготовки води до подачі у квартири жителів.

Кольоровість води жодним чином не погіршує санітарно-хімічні та бактеріологічні показники, така вода не є небезпечною для здоров’я та цілком придатна до використання. Наразі показник кольоровості залишається в межах, дозволених стандартами,

– підкреслили посадовці.

Крім того, у Київводоканалі пообіцяли, що найближчими днями вода у кранах киян має стати більш прозорішою.

Також в комунальники стверджують, що у мережах міста вода майже не забруднюється, однак на її якість може впливати поганий стан внутрішньобудинкових мереж, які не знаходяться в зоні відповідальності Київводоканалу.

Нещодавно комунальники рекомендували жителям Києва пити воду з-під кранів, мовляв, вона краще бутельованої