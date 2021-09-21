Кличко хоче призначити своїм заступником ексглаву столичної поліції Крищенка, – ЗМІ
Джерело:ZN.UA
У ЗМІ кажуть, що своїм заступником мер Кличко планує призначити ексглаву Нацполіції Києва Андрія Крищенка. Таке рішення мер столиці під час сесії Київради.
Відомо, що очільника Нацполіції Києва звільнила за його власним бажанням 10 серпня. Про можливе рішення Кличка повідомили 21 вересня.
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Одразу погодився
У ЗМІ кажуть, Кличко запропонував нову кандидатуру на посаду заступника мера 23 вересня під час сесії. Пропозицію ексочільник Нацполіції Києва прийняв одразу. Також зазначають, що Кличко та Крищенко знайомі давно.Зверніть увагу! Інформація про можливу відставку Андрія Крищенка з'явилася ще на початку серпня. 11 серпня чиновник сам повідомив, що йде у відставку.
Що відомо Андрія Крищенка
Офіцер УМВС. До квітня 2014 року очолював підрозділ Кропивницького управління з боротьби проти організованої злочинності.
14 квітня 2014 року, під час російської інтервенції в Україну, був одним з тих, хто обороняв Горлівське управління поліції. Будівлю намагалися захопити проросійські сепаратисти.
Грудень 2014 – 2015 – начальник УБОЗ у Донецькій області. Очолював Головне управління Національної поліції Києва з 2015 до 2021 року.