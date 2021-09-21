Кличко хоче призначити своїм заступником ексглаву столичної поліції Крищенка, – ЗМІ

Відомо, що очільника Нацполіції Києва звільнила за його власним бажанням 10 серпня. Про можливе рішення Кличка повідомили 21 вересня.

Цікаво Кличко розповів про суперечку з Зеленським та прокоментував жарти "95 кварталу"

У ЗМІ кажуть, Кличко запропонував нову кандидатуру на посаду заступника мера 23 вересня під час сесії. Пропозицію ексочільник Нацполіції Києва прийняв одразу. Також зазначають, що Кличко та Крищенко знайомі давно.

Що відомо Андрія Крищенка

Офіцер УМВС. До квітня 2014 року очолював підрозділ Кропивницького управління з боротьби проти організованої злочинності.



14 квітня 2014 року, під час російської інтервенції в Україну, був одним з тих, хто обороняв Горлівське управління поліції. Будівлю намагалися захопити проросійські сепаратисти.

Грудень 2014 – 2015 – начальник УБОЗ у Донецькій області. Очолював Головне управління Національної поліції Києва з 2015 до 2021 року.