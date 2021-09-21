Известно, что главу Нацполиции Киева уволили по его собственному желанию 10 августа. О возможном решении Кличко сообщили 21 сентября.
Интересно Кличко рассказал о споре с Зеленским и прокомментировал шутки "95 квартала"
Сразу согласился
В СМИ говорят, Кличко предложил новую кандидатуру на должность заместителя мэра на 23 сентября во время сессии. Предложение экс-глава Нацполиции Киева принял сразу. Также отмечают, что Кличко и Крищенко знакомы давно.
Что известно об Андрее КрищенкоОфицер УМВД. До апреля 2014 года возглавлял подразделение Кропивницкого управления по борьбе против организованной преступности.
14 апреля 2014 года, во время российской интервенции в Украину, был одним из тех, кто оборонял Горловское управление полиции. Здание пытались захватить пророссийские сепаратисты.
Декабрь 2014 – 2015 – начальник УБОП в Донецкой области. Возглавлял Главное управление Национальной полиции Киева с 2015 до 2021 года.