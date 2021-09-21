Известно, что главу Нацполиции Киева уволили по его собственному желанию 10 августа. О возможном решении Кличко сообщили 21 сентября.

Интересно Кличко рассказал о споре с Зеленским и прокомментировал шутки "95 квартала"

Сразу согласился

В СМИ говорят, Кличко предложил новую кандидатуру на должность заместителя мэра на 23 сентября во время сессии. Предложение экс-глава Нацполиции Киева принял сразу. Также отмечают, что Кличко и Крищенко знакомы давно.

Обратите внимание! Информация о возможной отставке Андрея Крищенко появилась еще в начале августа. 11 августа чиновник сам сообщил, что уходит в отставку.