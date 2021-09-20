Подробицями скандалу, який стався на тому вечері, Віталій Кличко поділився під час інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній. За словами мера, він тоді сказав, що вечірку веде людина, яка може стати президентом.

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Зеленський тоді відповів, що обов'язково їм стане.

Кличко звинуватив квартал у дискредитації

Розповідаючи про перепалку з Зеленським, Кличко зазначив, що тоді він пожартував про Євгена Кошового, який пародіює його у "95 кварталі".

Мер столиці сказав, що у випадку перемоги Зеленського на президентських виборах на посаду мера Києва претендуватиме "товариш без зачіски".

На питання, чи сприйняли гумористи жарт, Кличко відповів, що не спртймає жарти "95 кварталу".

Крім того, міський голова столиці підкреслив, що "95 квартал" реалізував проєкт з дискредитації Кличка. Жодних доказів мер не надав, але пообіцяв розповісти про це пізніше.

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