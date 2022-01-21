Мер Києва Віталій Кличко одужав від коронавірусу. Він повідомив, що 21 січня отримав негативний ПЛР-тест.

Також очільник столиці уточнив, що хворів на штам "Омікрон". За його словами, симптоми були дуже подібними до застуди.

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Як проявлялася хвороба

Кличко розповів, що у нього був закладений ніс, спостерігався невеликий кашель, але при цьому не було жодного підвищення температури.

Тому, якщо з'явилися такі симптоми, не полінуйтеся зробити швидкий тест. Минулими вихідними зробив його вдома і, отримавши позитив, у понеділок поїхав у лікарню. ПЛР підтвердив COVID-19, – написав мер столиці.

Повторне тестування підтвердило одужання

За словами, Кличка, дві дози щеплення зробили перебіг хвороби максимально легким і коротким.

У п'ятницю, 21 січня, очільник Києва зробив тест на антиген, і той показав негативний результат. Зрештою це саме підтвердив і ПЛР-тест у лікарні.



Віталій Кличко показав довідку про одужання від коронавірусу / Телеграм-канал Віталія Кличка

Подвійний удар COVID-19: досвід Кличка

Вперше мер Києва захворів на коронавірус напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року.

Він припускав, що заразився під час відвідування інфекційних лікарень. Втім, тоді хвороба теж минула без серйозних ускладнень.

Вдруге Кличко повідомив про зараження COVID-19 17 січня.

Текст публікації Віталія Кличка:

Друзі! Отримав негативний тест на коронавірус. Із досвіду подолання штаму "Омікрон". Він підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: закладеність носу, невеликий кашель, відсутність температури.

Тому, якщо з'явилися такі симптоми, не полінуйтеся зробити швидкий тест. Минулими вихідними зробив його вдома і, отримавши позитив, у понеділок поїхав у лікарню. ПЛР підтвердив COVID-19. Оскільки маю два щеплення, перебіг хвороби був нескладним і нетривалим.

Сьогодні теж спочатку зробив тест на антиген, який показав мінус, після цього поїхав до лікарні. Все добре, вірусу немає.

Висновок головний – вакцинуйтеся! Висновок теж важливий – слідкуйте за своїм здоров'ям, не нехтуйте небезпекою! Бережіть себе!