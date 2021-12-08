Кличко виступив солістом у Київраді та заспівав гімн України

Віталій Кличко знову заспівав. 7 грудня під час відкриття сесії Київської міської ради мер закликав депутатів почати роботу з гімну України.

Втім, з якихось причин музику не увімкнули, через що очільнику міста довелося викручуватися. Кличко не спасував.

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Він закликав всіх співати разом та почав виконувати гімн а капелла.

Співав, як тільки міг

Під час відкриття ранкової сесії Київради та реєстрації депутатів 7 листопада Кличко закликав всіх присутніх піднятися та традиційно виконати державний гімн.

Втім, з технічних причин зробити це не вдалося, тому Кличко узяв ситуацію в свої руки.

Через кілька секунд тиші мер закликав співати всіх разом та затягнув слова гімну.

Запис виконання гімну депутатами під керівництвом Кличка стала вірусною у соцмережах. У коментарях до дописів кияни зазначили, що відкриття засідання було душевним та ламповим. Крім того, користувачі похвалили мера за прояв лідерських якостей, хоча він "співав, як уміє".

Дивіться відео, як Віталій Кличко співає гімн України:

Не перша спроба співу

Кличко вже не вперше демонструє свої не надто чудові музичні здібності. 30 вересня мер прийшов до одного з розважальних закладів Києва, де виступав гурт "Карта світу". Влітку очільник КМДА презентував з фронтменом гурту Іваном Маруничем спільний кліп. Тому Кличко, судячи з усього, зовсім спонтанно, вийшов на сцену під час концерту та почав співати хіт "Одного дня я стану мером".

Дивіться відео співу Кличка на концерті "Карти світу":