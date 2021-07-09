Автором нової пісні "Одного дня я стану мером" став Іван Марунич. Студійна версія фіта вмістила у собі найкращі та "крилаті" вислови міського голови, які впізнає кожний українець. Пісня вийшла у світ ще в червні, але вона так сподобалось Кличку, що ті разом записали спільний фіт.

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У п'ятницю, 9 липня, трек з'явився на всіх цифрових майданчиках. Також його презентували в ефірах радіо. Хіт вже увійшов в тренди музичних хітпарадів, зокрема потрапив у перелік найкращих новинок Apple Music.

У мережі такий музичний експеримент оцінили "на ура":

"Круто протролив Кличка! Класна пісня!!!

"Круто, на рингтон поставлю. А то їздять з майбутнім мером в одному тролейбусі, розумієш, і "навіть місцем не поступляться";

"Це топ!";

"Супер";

"У реальності здорової людини це був би хітяра";

"Народ, запишіть більше своїх треків, бо ви дуже кайфові, хочеться більше вас слухати!"

Що було перед спільним записом пісні

Спільному фіту передувала реакція Віталія Кличка на пісню Марунича у формі вірша, яка зібрала чимало реакцій. Тепер прихильники можуть послухати, як голоси Марунича та Кличка звучать разом.



Реакція Віталія Кличка на пісню "Одного дня я стану мером" / Скриншот з фесйбуку Марунича