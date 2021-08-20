Кличко збирається запровадити мораторій на реконструкцію історичних будівель

Мер столиці Віталій Кличко обіцяє, що найближчим часом Київрада розглядатиме проєкт рішення про створення переліку об’єктів культурної спадщини ХІХ-ХХ століть, яким загрожує руйнування. Після цього місцева голова КМДА ініціюватиме мораторій на реконструкцію цих будівель.

За словами міського голови, проєкт рішення Київради вже готовий, а доручення до визначення переліку він давав ще раніше. Крім заборони реконструкції мораторій передбачатиме заборону капітального ремонту зі зміною параметрів будівель до повного дослідження та визначення історичної і культурної цінності об’єктів.

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Крім того, Кличко наголосив, що будь-які роботи на історичних об'єктах мають відбуватися після громадських обговорень та у тому порядку, який визначить Київрада.

Кличко звинувачує мінкульт

За словами мера, його дивує бездіяльність поліції, яка не припинила знесення садиби Барбана.

Крім того, Віталій Кличко звинуватив у знищенні будівлі міністерство культури.



Мінкульт погодив історико-містобудівне обгрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6. Тому звертаюся до Міністерства культури, замість голосних заяв у соціальних мережах, все ж таки виконати свою роботу та розглянути подання КМДА про внесення до Реєстру об’єктів культурної спадщини 1469 об’єктів, які були подані та досі не розглянуті із 2018 року,

– підкреслив Кличко.

Міський голова каже, що за останні роки влада Києва направила 35 подань про занесення 1542 пам’яток та об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Однак у міністерстві культури внесли до реєстру лише 73 об'єкти.