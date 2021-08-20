По словам городского головы, проект решения Киевсовета уже готов, а поручение к определению перечня он давал еще раньше. Кроме запрета реконструкции мораторий предусматривает запрет капитального ремонта с изменением параметров зданий до полного исследования и определения исторической и культурной ценности объектов.

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Кроме того, Кличко отметил, что любые работы на исторических объектах должны проходить после общественных обсуждений и в том порядке, который определит Киевсовет.

Кличко обвиняет минкульт

По словам мэра, его удивляет бездействие полиции, которая не прекратила снос усадьбы Барбана.

Кроме того, Виталий Кличко обвинил в уничтожении здания министерство культуры.



Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Поэтому обращаюсь к Министерству культуры, вместо громких заявлений в социальных сетях, все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в Реестр объектов культурного наследия 1 469 объектов, которые были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года,

– подчеркнул Кличко.

Мэр говорит, что за последние годы власть Киева направила 35 представлений о занесении 1 542 памятников и объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Однако в министерстве культуры внесли в реестр только 73 объекта.