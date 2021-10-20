У КМДА назвали напади на перевізників терористичними діями з боку "маршруточної мафії"

Заступник мера Києва Костянтин Усов відреагував на звинувачення у корупції та нападів на конкурентів з боку так званої "маршруточної мафії". За словами посадовця, представники приватних фірм, які не хочуть інвестувати у якість надання послуг, тероризують місто.

20 жовтня під час пресконференції Усов розповів про діяльність зловмисників. Посадовець наголосив, що місто має категоричний намір захистити киян та кардинально змінити стан речей у галузі пасажирських перевезень.

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Тому, за словами Усова, представники місцевої влади боротимуться з мафією.

Як перевізники борються за ринок

13 жовтня троє зловмисників заблокували рух автобуса №178 Київпастрансу. Чоловіки не давали можливості водію виїхати з зупинки та вийти з кабіни. Поїхати за маршрутом водій зміг лише після того, як на місце події прибула поліція.

Крім того, нібито найняті приватними компаніями, які не можуть забезпечити киян нормальним транспортом, розбили вікна кільком маршруткам конкурентів.

19 жовтня десятки озброєних тітушок заблокували автобуси компанії "Транссіті", які тимчасово їздять замість усунених маршруток порушників. Зловмисники нанесли вогнепальні й ножові поранення водіям.



Маршруточна мафія веде війни в трьох площинах: фізичного насильства, юридичних диверсій та персональних інформаційних атак на менеджерів міста. Вони витрачають на це багато часу, сил і фінансових ресурсів,

– підкреслив Усов.

Заступник Кличка пообіцяв, що на кожну інформаційну атаку він відповідатиме її замовникам судовими позовами.