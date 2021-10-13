В КМДА назвали умову ввімкнення опалення киянам
Джерело:фейсбук КМДА
В будинках жителів Києва опалення увімкнуть, суворо дотримуючись температурних показників. Тепло в квартири подадуть лише тоді, коли на вулиці впродовж трьох днів буде холодніше +8 градусів.
На брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв нагадав, що виняток із цього правила роблять лише для шкіл, дитсадків та лікарень.
Актуальне На Львівщині оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність газу в бюджетних установах
Доведеться померзнути
Чиновник дав зрозуміти, що опалення не планують вмикати в житлових будинках Києва з дня на день. Відтак, тепло поки буде лише у 850 установах згаданих категорій.
Щодо житлового фонду. Діють норми, що опалювальний сезон починається тоді, коли середньодобова температура менше +8 протягом трьох діб. Ми плануємо дотримуватись цих норм і моніторити погоду. На сьогоднішній день ми не маємо таких показників. Говорити про початок опалювального сезону зарано,
– сказав Пантелеєв.
Водночас він запевнив, що столиця повністю готова до початку нового опалювального сезону і має всі необхідні технічні можливості.
Дилема тарифів: що обіцяють
Мер Києва Віталій Кличко розпорядився, аби Київрада негайно вирішила питання щодо тарифів для містян. Він наполягає, щоб вони залишилися на старому рівні й не зростали.
У КМДА розповіли, коли увімкнуть опалення в будинках: відео