На брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв нагадав, що виняток із цього правила роблять лише для шкіл, дитсадків та лікарень.

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Доведеться померзнути

Чиновник дав зрозуміти, що опалення не планують вмикати в житлових будинках Києва з дня на день. Відтак, тепло поки буде лише у 850 установах згаданих категорій.

Щодо житлового фонду. Діють норми, що опалювальний сезон починається тоді, коли середньодобова температура менше +8 протягом трьох діб. Ми плануємо дотримуватись цих норм і моніторити погоду. На сьогоднішній день ми не маємо таких показників. Говорити про початок опалювального сезону зарано,

– сказав Пантелеєв.

Водночас він запевнив, що столиця повністю готова до початку нового опалювального сезону і має всі необхідні технічні можливості.

Дилема тарифів: що обіцяють

Мер Києва Віталій Кличко розпорядився, аби Київрада негайно вирішила питання щодо тарифів для містян. Він наполягає, щоб вони залишилися на старому рівні й не зростали.

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