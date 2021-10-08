КМДА почала у столиці паркувальну "революцію": що зміниться для киян та бізнесу
Джерело:Офіційний портал Києва
Влада Києва почне масштабну боротьбу із самовільним захопленням парковок. Кампанія стартує уже з 11 жовтня.
За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, місто очистять від конусів, фішок та інших нелегальних засобів, які скрізь порозставляли різні підприємства.
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Паркомісця повернуть містянам
Усова обурило, що зараз місця для паркування авто біля торговельних та бізнес-центрів, ресторанів і салонів краси безпідставно "резервуються" їх власниками. Зокрема, на них встановлюють саморобні обмежувальні знаки.
Ми оголошуємо бій за повернення киянам паркувальних місць біля найбільш затребуваних точок у центрі Києва. Сьогодні вони захоплені й заблоковані різноманітними організаціями, які спільне і загальнодоступне чомусь вважають своїм власним,
– зауважив заступник голови КМДА.
Бізнесу запропонують компроміс
Водночас міська влада запевнила, що готова співпрацювати з відповідальним бізнесом. Його забезпечать паркомісцями, однак за великі кошти, які підуть в бюджет Києва. Якщо підприємці погодяться на такі умови, їм буде потрібно укласти договір про бронювання машиномісця з використанням офіційного міського знаку єдиного стандарту.
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Що передбачає передплата парковок
Згаданий знак свідчитиме, що певне місце уже передплачене. Про приналежність до конкретної паркувальної зони свідчитиме колір, а літерно-номерний ідентифікатор позначатиме обраний майданчик.
Крім того, на передплаченій парковці буде QR-код. Він міститиме інформацію про передплатника, період дії договору, кількість заброньованих машиномісць та вартість послуги.
Прайс на паркування
У КМДА вирішили, що ціни залежатимуть від територіальної зони паркування:
- від 8599 гривень на місяць для І зони;
- від 4410 гривень на місяць для ІІ зони;
- від 1323 гривень на місяць у спальних районах.
Практикуватимуть аукціони для конкурентів
Якщо один і той самий майданчик захочуть орендувати кілька клієнтів, місто влаштує їм незалежний онлайн-аукціон. Виграє той, хто запропонує більшу ціну.
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Хто матиме право на пільгове паркування
У Київпарктранссервісі наголосили, що дві категорії киян зможуть паркувати свої авто у столиці безкоштовно. Йдеться про людей з інвалідністю і про ветеранів Другої світової та інших локальних воєн.