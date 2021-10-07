За словами міського голови, у Києві постійно зростає кількість автівок. Якщо у 2015 році щодня дорогами столиці їздили 620 тисяч машин, то за 6 жовтня 2021 муніципальні камери зафіксували 1 мільйон 60 тисяч автомобілів.

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Така тенденція призводить до того, що рухатися Києвом стає дедалі складніше.

У Києві можуть з'явитися нові паркінги

Віталій Кличко підкреслив, що міська влада хоче максимально розвантажити дороги. Для цього у столиці вже облаштували 185 кілометрів велодоріжок. Ще 100 кілометрів спроєктували та планують побудувати впродовж 2022 року.

Крім того, у КМДА збираються зробити громадський транспорт більш привабливим – вдосконалити сервіс та умови для пасажирів.

Одним з головних завдань мер назвав зведення нових паркінгів. Для цього посадовці залучають інвесторів. Облаштувати паркомісця у Кличка хочуть на:

Володимирській вулиці;

Володимирському проїзді;

Європейській площі;

біля Олександрівської лікарні.

На зведення паркінгу біля медичного закладу вже триває інвестиційний конкурс.

Також Кличко підкреслив, що збирається організувати появу так званих перехоплюючих паркінгів – для тих, хто приїздить до Києва з передмість.

Над першою чергою з 12 паркінгів на 3500 машин вже працюють спеціалісти. Паркомісця з'являться на Видубичах, Академмістечку, Червоному Хуторі, проспекті Глушкова та на Сирці.



Ми переймаємо досвід європейських країн та створюємо повноцінну паркувальну систему в Києві. Але, зазначу, є одна важлива складова - за все це потрібно платити. Кожен, хто купує авто, повинен планувати витрати не тільки на його заправку та технічне обслуговування й страхування. А й на ключове – на паркування в місті,

– наголосив мер.

Крім того, міський голова Києва закликав автомобілістів пересідати на громадський транспорт, оскільки автівки створюють серйозне навантаження на інфраструктуру.

Дивіться відео презентації концепції транспортної та паркувальної політики Києва: