Спецперепустки на транспорт у Києві: у КМДА відповіли на головні питання

Київські посадовці розробили електронну систему отримання спецперепусток для громадського транспорту у разі запровадження локдауну. Всі підприємства та організації завдяки цьому отримали змогу заздалегідь оформити заявки на отримання спецперепусток.

Під час оформлення заявок у керівників багатьох компаній виникло багато питань. Через це столичні чиновники вирішили відповісти на ті, що ставилися найчастіше.

Що треба знати про спецперепустки у Києві

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У КМДА наголосили, що за наявності спецперепустки під час локдауну можна буде сплачувати за проїзд за допомогою картки киянина, "Києва Цифрового" та Kyiv Smart Card.

Після подання списків працівників із вказівкою номерів транспортних карток керівник має отримати лист з підтвердженням дозволу кожному з працівників. Транспортна картка людини зі спецперепусткою активується автоматично. Картки ж інших мешканців столиці перестануть діяти на час суворих карантинних обмежень.

Ймовірно, посадовці розроблятимуть систему для разового проїзду фізичних осіб за критичної потреби.

Повний механізм реєстрації та подачі заявок на отримання перепусток описаний за посиланням: https://bit.ly/3fWXSXE.

Якщо зареєструватися у системі неможливо, треба написати розробникам на електронну адресу: qpass@kyivcity.gov.ua.

За словами посадовців, перехід до електронних спецперепусток має вирішити кілька критичних питань, які виникали під час локдаунів раніше. По-перше, це стосується колапсу транспортної системи, коли чиновники не встигали видати дозволи на проїзд всім, кому вони необхідні. Крім того, паперову спецперепустку досить легко підробляли, через що за кілька днів після початку локдауну транспортом користувалася величезна кількість людей.