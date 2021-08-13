Поскольку при оформлении заявок многие руководители компаний задавали много вопросов, столичные чиновники решили ответить на те, которые возникали чаще всего.

Что надо знать о спецпропусках в Киеве

К теме Как будут работать пропуска в транспорте во время локдауна в Киеве

В КГГА отметили, что при наличии спецпропуска во время локдауна можно будет оплачивать проезд с помощью карточки киевлянина, "Киева Цифрового" и Kyiv Smart Card.

После представления списков работников с указанием номеров транспортных карточек руководитель должен получить письмо с подтверждением разрешения каждому из работников. Транспортная карта человека с спецпропуском активируется автоматически. Карточки же других жителей столицы перестанут действовать на время сурового карантина.

Вероятно, чиновники будут разрабатывать систему для разового проезда физических лиц при критической необходимости.

Полный механизм регистрации и подачи заявок на получение пропусков описан по ссылке: https://bit.ly/3fWXSXE.

Если зарегистрироваться в системе невозможно, надо написать разработчикам на электронный адрес: qpass@kyivcity.gov.ua.

По словам чиновников, переход к электронным спецпропускам должен решить несколько критических вопросов, которые возникали во время локдаунов раньше. Во-первых, это касается коллапса транспортной системы, когда чиновники не успевали выдать разрешения на проезд всем, кому они необходимы. Кроме того, бумажный спецпропуск достаточно легко подделывали, из-за чего через несколько дней после начала локдауна транспортом пользовалось огромное количество людей.