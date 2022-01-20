У КМДА вирахували, скільки має коштувати поїздка в метро

Наразі економічно обґрунтованим тарифом на проїзд у столичному метро є 22 гривні за поїздку. Таку ціну вирахували у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Чиновники зауважили, що рішення про перегляд вартості проїзду у громадському транспорті Києва буде прив'язане до фінансових можливостей міського бюджету. Також вони пояснили, чим керувалися, коли визначали оптимальну ціну поїздки.

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Посилаються на документи

Зокрема, у КМДА запевнили, що тарифи на транспорт формуються згідно з:

порядком формування тарифів на послуги метрополітену, затвердженим наказами Міністерства транспорту та зв'язку (№191 від 5 березня 2007 року, №692 від 9 червня 2008 року та №1483 від 5 грудня 2008 року), а також Мінінфраструктури України (№1072 від 30 грудня 2013 року та №78 від 23 лютого 2016 року);

порядком формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (тролейбус та трамвай), затвердженого наказом №940 Мінінфраструктури від 25 листопада 2013 року;

методиками розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими наказами Мінтранспорту (№1175 від 17 листопада 2009 року) та Мінінфраструктури (№4 від 8 січня 2013 року).

Ціни застаріли

Питання запровадження спеціальних пільг на користування громадським транспортом має вирішити Київська міська рада.

У КМДА зауважили, що тарифи на проїзд в міському транспорті не переглядалися ще з 2018 року, а за цей час уже багато що змінилося.

З моменту підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня у липні 2018 року в економіці країни та столиці відбулися об'єктивні зміни, які, з урахуванням інших причин, призвели до збільшення витрат на перевезення комунальних підприємств транспорту,

– йдеться у відповіді посадовців на запит журналістів.

Втім, поки разова вартість поїздки залишається старою – 8 гривень, і рішення про підвищення цієї ціни ще не ухвалене.

Тарифне питання обурило столицю