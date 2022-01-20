Чиновники отметили, что решение о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте Киева будет привязано к финансовым возможностям городского бюджета. Также они объяснили, чем руководствовались, когда определяли оптимальную цену поездки.

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Ссылаются на документы

В частности, в КГГА заверили, что тарифы на транспорт формируются согласно:

порядку формирования тарифов на услуги метрополитена, который утвержден приказами Министерства транспорта и связи (№191 с 5 марта 2007 года, №692 с 9 июня 2008 года и №1483 с 5 декабря 2008 года), а также Мининфраструктуры Украины (№1072 с 30 декабря 2013 года и №78 с 23 февраля 2016 года);

порядку формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта (троллейбус и трамвай), который утвержден приказом №940 Мининфраструктуры с 25 ноября 2013 года;

методикам расчета тарифов на услуги пассажирского автомобильного транспорта, которые утверждены приказами Минтранса (№1175 с 17 ноября 2009 года) и Мининфраструктуры (№4 с 8 января 2013 года).

Важно! Вопрос введения специальных льгот на пользование общественным транспортом должен решить Киевский городской совет.

Цены устарели

В КГГА отметили, что тарифы на проезд в городском транспорте не пересматривались еще с 2018 года, а за это время уже многое изменилось.

С момента повышения тарифов до экономически обоснованного уровня в июле 2018 года в экономике страны и столицы произошли объективные изменения, которые, с учетом других причин, привели к увеличению расходов на перевозку коммунальных предприятий транспорта,

– говорится в ответе чиновников на запрос журналистов.

Впрочем, пока разовая стоимость поездки остается старой – 8 гривен, и решение о повышении этой цены еще не принято.

Тарифный вопрос возмутил столицу