Чиновники отметили, что решение о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте Киева будет привязано к финансовым возможностям городского бюджета. Также они объяснили, чем руководствовались, когда определяли оптимальную цену поездки.
Актуально Разовый билет – 20 гривен: в Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте
Ссылаются на документы
В частности, в КГГА заверили, что тарифы на транспорт формируются согласно:
- порядку формирования тарифов на услуги метрополитена, который утвержден приказами Министерства транспорта и связи (№191 с 5 марта 2007 года, №692 с 9 июня 2008 года и №1483 с 5 декабря 2008 года), а также Мининфраструктуры Украины (№1072 с 30 декабря 2013 года и №78 с 23 февраля 2016 года);
- порядку формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта (троллейбус и трамвай), который утвержден приказом №940 Мининфраструктуры с 25 ноября 2013 года;
- методикам расчета тарифов на услуги пассажирского автомобильного транспорта, которые утверждены приказами Минтранса (№1175 с 17 ноября 2009 года) и Мининфраструктуры (№4 с 8 января 2013 года).
Цены устарели
В КГГА отметили, что тарифы на проезд в городском транспорте не пересматривались еще с 2018 года, а за это время уже многое изменилось.
С момента повышения тарифов до экономически обоснованного уровня в июле 2018 года в экономике страны и столицы произошли объективные изменения, которые, с учетом других причин, привели к увеличению расходов на перевозку коммунальных предприятий транспорта,
– говорится в ответе чиновников на запрос журналистов.
Впрочем, пока разовая стоимость поездки остается старой – 8 гривен, и решение о повышении этой цены еще не принято.
Тарифный вопрос возмутил столицу
- О планах резко поднять стоимость проезда в горком транспорте КГГА сообщила 16 ноября. Планировалось, что с 1 января 2022 года она вырастет до 20 гривен.
- Такая инициатива возмутила жителей столицы, и они создали сразу 3 петиции с требованием не допустить подорожания проезда.
- Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко заверил, что по крайней мере до конца отопительного сезона цена не изменится.
- Кроме того, он отметил, что после повышения 20 гривен будут вынуждены платить только гости города. Что же касается жителей Киева, то им одна поездка будет обходиться в 12 гривен при условии наличия "Карточки киевлянина".