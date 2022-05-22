КМВА назвала найзабрудненіші мінами і снарядами райони Києва

22 травня 2022 , 15:20
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Джерело:

КМВА

У Києві є низка парків, які небезпечно відвідувати. Все тому, що там досі залишаються міни, нерозірвані снаряди та бомби.

Під час активних бойових дій біля Києва деякі території замінували. Міни розкидали російські окупанти, а також Збройні Сили України для оборони столиці.

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Унаслідок застосування авіації та артилерії противника залишились вибухонебезпечні предмети, які не розірвались: снаряди, авіаційні бомби, міни,
– розповіли у КМВА.

Де залишилося найбільше мін

  • у районі Пущі-Водиці,
  • біля Виноградаря,
  • у районі Святошинського лісопаркового господарства,
  • на автомобільних дорогах у напрямку Житомира та Вишгорода.

Які сквери та парки краще не відвідувати

  • Дарницький район: сквери "Привокзальний", "Григоренка";
  • Дніпровський район: парк вздовж вулиці Малишка та парк Попудренка;
  • Солом'янський район: південно-західну частину парку Захисників України;
  • Деснянський район: парки "Кіото", "Деснянський", "Муромець", імені Шухевича, парк з водними об'єктами вздовж проспекту Шухевича;
  • Голосіївський район: лісопарк вздовж вулиці Кайсарова;
  • Шевченківський район: сквери "Мюнхенський", Довнар-Запольського, на Подільському узвозі, парки "Нивки", "Бабин Яр", "Сирецький Гай", Повітрофлотський шляхопровід, парк на схилах Смородинського узвозу;
  • Святошинський район: парки "Юність", імені Феодори Пушиної, бульвар Академіка Вернадського, сквер на розі проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильської;
  • Оболонський район: сквери на розі проспекту Оболонського та вулиці Тимошенка, імені Архипенка, на Мінській площі, а також на розі проспекту Мінського та вулиці Кондратюка;
  • Подільський район: сквери та Петрівці та проспекті Правди, парк "Кинь-Грусть".

Наразі фахівці продовжують виявляти вибухонебезпечні предмети у парках столиці. Саме тому містян просять не наближатись до фортифікаційних споруд та їх залишків у вище перерахованих парках та скверах.

Зауважимо, у Києві заборонено заїжджати автомобілями на територію лісогосподарств. Винятками є ті ситуації, коли транспорті засоби використовують для лісогосподарської мети.

Дивіться потужне відео, як рятувальники знищують боєприпаси на Київщині:

 

Зверніть увагу! В жодному разі не підіймаєте та не торкайтеся підозрілих предметів. Про усі знайдені вибухонебезпечні предмети повідомляйте на гарячу лінію 101.

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Автор: Софія Мінджоса