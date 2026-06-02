У КМВА повідомили наслідки комбінованої атаки по Києву

Росія 2 червня 2026 року здійснила одну із наймасштабніших атак по території України. Київ, як і погрожували у Кремлі, став однією з головних цілей ворога.

Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп розповіла 24 Каналу, що наслідки нічної атаки зафіксовано на понад 35 локаціях столиці у восьми районах міста. На жаль, відомо про загибель 5 людей.

Які наслідки атаки по Києву?

Катерина Поп зазначила, що через масштабну атаку по Києву постраждало понад 60 громадян, серед них троє дітей: три, одинадцять та сімнадцять років. Близько сорока осіб госпіталізовано до медичних закладів столиці та перебувають під супроводом медиків.

Ворог знову влучає в цивільну інфраструктуру, пошкоджує медичні заклади та житлову забудову,

– сказала вона.

На місцях зараз працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки ворожого обстрілу, зокрема й у центральних районах столиці, де пошкоджена цивільна забудова, там спалахнули пожежі.

Тривають роботи з розбору завалів та аварійні роботи на локаціях, де вже завершено пожежогасіння. Також хочемо подякувати нашим рятувальникам за те, що вони безупинно продовжують працювати день і ніч,

– підкреслила речниця Київської міської військової адміністрації.

Вона зазначила, що, на жаль, кількість постраждалих протягом дня може змінюватися.

На локаціях, де найбільше пошкоджена житлова забудова, місцева влада організувала прийняття заяв на отримання матеріальної допомоги за програмами, які діють у Києві. Крім того, люди можуть консультуватися з фахівцями щодо всіх питань та отримувати медичну та психологічну допомогу за потреби.

Катерина Поп наголосила, що окупанти можуть цинічно здійснювати повторні атаки, які загрожують життю громадян та працівникам екстрених служб, які прибувають на місця влучань, аби допомагати із ліквідацією наслідків.

"У випадку сигналу повітряної тривоги необхідно одразу пройти до укриттів. Адже ворог цинічно продовжує влучати саме в житлові масиви", – додала вона.

Що відомо про масовану атаку по Києву?

Внаслідок масованої атаки по Києву 2 червня у Голосіївському районі столиці зазнав руйнувань медичний заклад. Крім того, фіксуються пожежі, пошкоджені автомобілі через падіння уламків.

Росіяни атакували Київ безпілотниками та ракетами. Противник міг застосувати ракети "Циркон" для повторного удару по місті близько 7:20.

Через атаку по столиці, поліція попередила громадян про перекриття певних вулиць. Транспорт курсуватиме зі змінами, тому важливо враховувати це під час планування маршрутів.