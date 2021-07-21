Кого б кияни обрали мером столиці: з’явилось свіже опитування
21 липня 2021 , 14:07
Джерело:Соціологічна група "Рейтинг"
У Києві провели опитування щодо політичних вподобань мешканців столиці. Як і раніше лідирує чинний мер Віталій Кличко – за нього б проголосували 50% опитаних.
Інші кандидати не набирають навіть й 10% – серед них член проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Попов й експредставник "Голосу" Сергій Притула.
До теми Більшість киян задоволена роботою Кличка: свіже дослідження
Скільки б набрали конкуренти Кличка
- За колишнього очільника КМДА (Попов) готові проголосувати 8,9%, а за Притулу – 7,6%.
- На четвертому місці ветеран київської політики – Олександр Омельченко. За колишнього мера столиці готові проголосувати 6,3%.
- Останнє місце займає ексміністр ЖКГ Олексій Кучеренко – 5%.
Решта кандидатів не набирають й такої підтримки.Опитування проводила група "Рейтинг" протягом 10-14 липня 2021 року серед мешканців Києва.
До речі, Віталій Кличко нещодавно відзначив ювілей – легендарному боксеру й успішному політику виповнилось 50 років.