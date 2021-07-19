Хоча у більшості громадян початок політичної кар'єри Кличка-старшого асоціюється з Євромайданом, під час Революції Гідності член Міжнародного залу боксерської слави був на цьому терені далеко не новачком.

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Почав ще з першого Майдану



Кличко виступав проти фальсифікації виборів на користь Януковича у 2004 / Фото Tengrinews

Перші серйозні кроки у політикумі Віталій Кличко розпочав під час Помаранчевої революції. Разом зі своїм молодшим братом Володимиром він підтримав Віктора Ющенка у боротьбі з Януковичем. Участь у першому Майдані принесла боксеру чимало очок у рейтингу.

З березня 2005 року та до грудня 2008 він був радником президента.

У 2006 році Кличко-старший очолив блоку "Пора-ПРП" та балотувався до ВР та Київради, а також претендував на посаду мера столиці. Втім, ані міським головою Києва, ані нардепом тоді іменитий боксер не став. Одна, Кличка підтримали 23,7% киян, що свідчило про високий рейтинг довіри до його кандидатури.Балотувався у мери столиці він й у 2008 році на дострокових виборах, проте набрав значно менше голосів, аніж переможець Леонід Черновецький.

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УДАР та протидія Януковичу



Кличко на Євромайдані / Фото "Української правди"

У 2010 році Віталій Кличко очолив партію "Нова Країна", яка отримала нову назву – "УДАР" (Український Демократичний Альянс за Реформи". Саме з цією партією політик досяг найбільших вершин у своїй кар'єрі. Так, у 2012 році партія посіла 3 місце на парламентських виборах 2012 року. Кличко очолив фракцію з 42 депутатів та став членом Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

Ще до початку Революції Гідності Кличко закликав людей вийти на акцію протесту для того, щоб змусити Януковича та Азарова підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. З моменту початку Майдану лідер УДАРу постійно виступав зі сцени, перебував в епіцентрі подій під час ключових моментів революції, та намагався зробити так, щоб всі події закінчилися в мирний спосіб.

Разом із Яценюком та Тягнибоком Віталій Кличко проводив переговори з Януковичем, які ні до чого не призвели та закінчилися розстрілом Небесної сотні та втечею президента, що втратив легітимність.

Політична зрілість



На місцевих виборах 2020 жоден з кандидатів не склав конкуренцію Кличку / Фото mind.ua

У 2014 році Кличко об'єднав сили з БПП, очоливши партію "Солідарність". Він відмовився від участі у президентських виборах, однак впевнено посів перше місце на місцевих, ставши мером Києва. Крім того, він отримав монобільшість у Київраді.

Хоча політологи досі вважали Віталія Кличка слабкою постаттю, а сам він не демонстрував рис "міцного господарника", з цього моменту й почалася справжня серйозна кар'єра боксера-політика. За кілька років він з людини, яка подекуди говорить смішні речі та стає героєм мемів, перетворився на найрейтинговішу постать українського політичного бомонду.

Перебуваючи на посаді мера, попри чималу кількість скандалів та проблем у місті, Кличко перетворився на одного з найвпливовіших політиків України. Принаймні у рейтингах діячів, яким найбільше довіряють українці, чинний міський голова столиці обіймає перші місця. Втім, партія УДАР, згідно з опитуваннями, до Ради поки що не проходить.

Головні досягнення Віталія Кличка на посаді мера



Мер на "мосту Кличка" / Фото Obozrevatel

Перш за все за свої рейтинги та перемогу в одному турі на виборах мер може дякувати своїм піарникам та політтехнологам. Фактично всі комунікаційні провали Кличко-старший зміг перетворити на власну "фішку" та навіть видав книгу зі своїми найвідомішими ляпами.

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Крім того, колишній боксер у ролі політика запам'ятається киянам завдяки будівництву "мосту Кличка". Яким би скандальним він не був, скільки б разів не тріскалося пішохідне скло, цю споруду побудували в рекордно короткі для Києва терміни. Крім того, міст без сумніву став одним з найулюбленіших місць для багатьох киян і гостей міста. І асоціюється він у всіх саме з чинним мером.

Також не можна не запам'ятати встановлення найбільшого в Україні прапору на Печерських пагорбах. Полотнище розмірами 16 на 24 метри на висоті понад 90 метрів можна побачити ледве не з будь-якої точки Лівого берега. Саме з встановлення цього символу фактично розпочалися змагання облаштування гігантських прапорів.



Підняття найбільшого в Україні прапора / Фото "Інтерфакс-Україна"

Величезним досягненням мера може стати закінчення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Роботи на недобудові 1993 року почалися у Києві саме за Кличка. За досить невеликий час підрядники майже закінчили основні етапи реалізації проєкту, однак відкриття споруди кілька разів відтерміновували. Урочисто відкрити міст для проїзду автотранспорту у КМДА планують цього літа. Втім, скоріш за все, цю дату знов перенесуть. До того ж, навіть після відкриття проєкт не буде завершеним, оскільки у Кличка хочуть лише об'єднати Поділ та Русанівські сади. Добудовувати конструкцію до Воскресенського масиву будуть ще кілька років.

Тим не менш, роботи з будівництва цього вкрай величезного об'єкту повільно, але впевнено наближаються до завершення.

Не всі задоволені мером

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Попри всі досягнення Віталій Кличка у керівництві містом, жителям столиці є, за що його критикувати. Зокрема, за нескінченні незаконні забудови, руйнування історичних будинків на користь компаній, що воліють створити чергові житлові комплекси або торговельні центри.



Київ потерпає від незаконних забудов / Фото "Хрещатик"

Також кияни не можуть не дорікати меру та його команді через численні корупційні скандали та комунальні колапси.

Втім, навіть ці моменти наразі не здатні вплинути на політичні амбіції Кличка, які, за словами політологів, простягаються значно далі мерського крісла.