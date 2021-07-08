За недбалості, а можливо зловживання, це згодом покаже слідство, посадових осіб Департаменту земельних ресурсів КМДА, підприємства 7 років поспіль не виплачували жодної копійки до міського бюджету за оренду комунального майна. Внаслідок того, що не був укладений договір. Наразі директору одного з підприємств було повідомлено про підозру, він ховається від слідства і оголошений у розшук,

– повідомив Вадим Мельник.

Раніше повідомлялося, що ДФС наклала арешт на майно підрядника Департаменту земельних ресурсів КМДА, за інформацією пресслужби відомства, підрядник завдав збитків бюджету на суму близько 34 млн грн.

Так, співробітники ГУ ДФС у місті Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили факти у завданні збитків громаді столиці.

Корпорація "Київметробуд" за замовленням КМДА виконувала роботи щодо будівництва тунелів. І за ремонт обладнання перерахувала суми в розмірі 80 мільйонів гривень на підприємства, які працюють тільки на 10%, тому воно просто не має можливості ремонтувати вищевказане обладнання, воно цього і не робило, а 80 млн грн надійшли на рахунки,

– розповів він.

Крім того, голова ДФС звернув увагу на махінації під час будівництва трамвайних колій у столиці.

"Ціна ремонту і реставрації одного кілометру – 80 млн грн. Ми довели, що в деяких випадках фіктивні суб'єкти господарювання, які є в ланцюжку, також не виконували подібних робіт. Цих фірм не існує, але гроші виділялися на їхні рахунки. Чи було це для ухилення від сплати податків або розкрадання грошей – покаже слідство. І всі винні будуть покарані", – констатував голова ДФС Вадим Мельник.