Из-за халатности, а возможно злоупотребления, это покажет следствие, должностных лиц Департамента земельных ресурсов КГГА, предприятия 7 лет подряд не выплачивали ни копейки в городской бюджет за аренду муниципального имущества. Вследствие того, что не был заключен договор. Сейчас директору одного из предприятий было сообщено о подозрении, он скрывается от следствия и объявлен в розыск,

– сообщил Вадим Мельник.

Ранее сообщалось, что ГФС наложила арест на имущество подрядчика Департамента земельных ресурсов КГГА, по информации пресс-службы ведомства, подрядчик нанес ущерб бюджету на сумму около 34 миллионов гривен.

Так, сотрудники ГУ ГФС в городе Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры выявили факты в нанесении ущерба общине столицы.

Корпорация "Киевметрострой" по заказу КГГА выполняла работы по строительству тоннелей. И за ремонт оборудования перечислила суммы в размере 80 миллионов гривен на предприятия, которые работают только на 10%, поэтому оно просто не имеет возможности ремонтировать вышеуказанное оборудование, оно этого и не делало, а 80 миллионов гривен поступили на счета,

– рассказал он.

Кроме того, глава ГФС обратил внимание на махинации во время строительства трамвайных путей в столице.

"Цена ремонта и реставрации одного километра – 80 миллионов гривен. Мы доказали, что в некоторых случаях фиктивные субъекты хозяйствования, которые есть в цепочке, также не выполняли подобных работ. Этих фирм не существует, но деньги выделялись на их счета. Было ли это для уклонения от уплаты налогов или хищения денег – покажет следствие. И все виновные будут наказаны", – констатировал глава ГФС Вадим Мельник.