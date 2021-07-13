Про незвичний спосіб боротьби з утворенням масштабного фонтану з аварійної труби зафіксували жителі Святошинського району Києва. За їх словами, комунальники ніяк не реагують на те, що вода досить потужно б'є з-під асфальту.

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Через прорив труби затопило майже всю вулицю

Суровий київський лайфхак

Прорив труби стався 13 липня на вулиці Кричевського поблизу від станції метро "Житомирська".

Як зазначили користувачі в коментарях до відеозапису, якби не рішення накрити каналізаційний люк важким камінням, фонтан води міг сягати чималої висоти.

Судячи з усього, натиск води є досить потужним. Оскільки вона пробивається назовні попри перепони у вигляді самого люка та додаткового навантаження.

Користувачі зазначили, що зазвичай подібні аварії у столиці призводять до утворення серйозних фонтанів, з пробиванням дорожнього покриття та камінням, яке летить у припарковані машини. А от створення перепони у вигляді накритого камінням каналізаційного люку є київським комунальним лайфхаком.

Дивіться відео витоку води з колектора у Києві:

Комунальні аварії з розмиванням проїзної частини у Києві трапляються дуже часто. Пов'язано це з вкрай поганим станом труб, замінити які здебільшого неможливо через щільну забудову.