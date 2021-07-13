Необычный способ борьбы с образованием масштабного фонтана из аварийной трубы зафиксировали жители Святошинского района Киева. По их словам, коммунальщики никак не реагируют на то, что вода достаточно мощно бьет из-под асфальта.
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Из-за прорыва трубы затопило почти всю улицу.
Суровый киевский лайфхак
- Прорыв трубы произошел 13 июля на улице Кричевского вблизи станции метро "Житомирская".
- Как отметили пользователи в комментариях к видеозаписи, если бы не решение накрыть канализационный люк тяжелыми камнями, фонтан воды мог достигать значительной высоты.
- Судя по всему, напор воды является достаточно мощным. Поскольку она пробивается наружу несмотря на преграды в виде самого люка и дополнительной нагрузки.
Пользователи отметили, что обычно подобные аварии в столице приводят к образованию серьезных фонтанов, с пробиванием дорожного покрытия и камнями, которые летят в припаркованные машины. А вот создание преграды в виде накрытого камнями канализационного люка является киевским коммунальным лайфхаком.
Смотрите видео утечки воды из коллектора в Киеве: