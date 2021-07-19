Хотя у большинства граждан начало политической карьеры Кличко-старшего ассоциируется с Евромайданом, во время Революции Достоинства член Международного зала боксерской славы был на этом поприще далеко не новичком.

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Начал еще с первого Майдана



Кличко выступал против фальсификации выборов в пользу Януковича в 2004 / Фото Tengrinews

Первые серьезные шаги в политикуме Виталий Кличко начал во время Оранжевой революции. Вместе со своим младшим братом Владимиром он поддержал Виктора Ющенко в борьбе с Януковичем. Участие в первом Майдане принесло боксеру немало очков в рейтинге.

С марта 2005 года и до декабря 2008 он был советником президента.

В 2006 году Кличко-старший возглавил блок "Пора-ПРП" и баллотировался в ВР и Киевсовет, а также претендовал на должность мэра столицы. Впрочем, ни городским головой Киева, ни нардепом тогда именитый боксер не стал. Одна, Кличко поддержали 23,7% киевлян, что свидетельствовало о высоком рейтинге доверия к его кандидатуре. Баллотировался в мэры столицы он и в 2008 году на досрочных выборах, но набрал значительно меньше голосов, чем победитель Леонид Черновецкий.

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УДАР и противодействие Януковичу



Кличко на Евромайдане / Фото "Украинской правды"

В 2010 году Виталий Кличко возглавил партию "Новая Страна", которая получила новое название – "УДАР" ("Украинский Демократический Альянс за Реформы"). Именно с этой партией политик достиг самых больших вершин в своей карьере. Так, в 2012 году партия заняла 3 место на парламентских выборах 2012 года. Кличко возглавил фракцию из 42 депутатов и стал членом Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

Еще до начала Революции Достоинства Кличко призвал людей выйти на акцию протеста для того, чтобы заставить Януковича и Азарова подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. С момента начала Майдана лидер Удара постоянно выступал со сцены, находился в эпицентре событий во время ключевых моментов революции, и старался сделать так, чтобы все события закончились мирным способом.

Вместе с Яценюком и Тягнибоком Виталий Кличко проводил переговоры с Януковичем, которые ни к чему не привели и закончились расстрелом Небесной сотни и бегством президента, который потерял легитимность.

Политическая зрелость



На местных выборах 2020 ни один из кандидатов не составил конкуренцию Кличко / Фото mind.ua

В 2014 году Кличко объединил силы с БПП, возглавив партию "Солидарность". Он отказался от участия в президентских выборах, однако уверенно занял первое место на местных, став мэром Киева. Кроме того, он получил монобольшинство в Киевсовете.

Хотя политологи до сих пор считали Виталия Кличко слабой фигурой, а сам он не демонстрировал черт "крепкого хозяйственника", с этого момента и началась настоящая серьезная карьера боксера-политика. За несколько лет он из человека, который иногда говорит смешные вещи и становится героем мемов, превратился в самую рейтинговую фигуру украинского политического бомонда.

Находясь на посту мэра, несмотря на немалое количество скандалов и проблем в городе, Кличко превратился в одного из самых влиятельных политиков Украины. По крайней мере в рейтингах деятелей, которым больше всего доверяют украинцы, действующий городской голова столицы занимает первые места. Впрочем, партия УДАР, согласно опросам, в Раду пока не проходит.

Главные достижения Виталия Кличко на посту мэра



Мэр на "мосту Кличко" / Фото

Прежде всего за свои рейтинги и победу в одном туре на выборах мэр может благодарить своих пиарщиков и политтехнологов. Фактически все коммуникационные провалы Кличко-старший смог превратить в собственную "фишку" и даже издал книгу со своими самыми известными ляпами.

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Кроме того, бывший боксер в роли политика запомнится киевлянам благодаря строительству "моста Кличко". Каким бы скандальным он ни был, сколько бы раз ни трескалось пешеходное стекло, это сооружение построили в рекордно короткие для Киева сроки. Кроме того, мост без сомнения стал одним из самых любимых мест для многих киевлян и гостей города. И ассоциируется он у всех именно с действующим мэром.

Также нельзя не запомнить установление крупнейший в Украине флаг на Печерских холмах. Полотнище размерами 16 на 24 метра на высоте более 90 метров можно увидеть чуть ли не с любой точки Левого берега. Именно с установки этого символа фактически начались соревнования обустройства гигантских флагов.



Поднятие крупнейшего в Украине флага / Фото "Интерфакс-Украина"

Огромным достижением мэра может стать окончание строительства Подольско-Воскресенского моста. Работы на недострое 1993 года начались в Киеве при Кличко. За довольно небольшое время подрядчики почти закончили основные этапы реализации проекта, однако открытие сооружения несколько раз откладывали. Торжественно открыть мост для проезда автотранспорта в КГГА планируют этим летом. Впрочем, скорее всего, эту дату вновь перенесут. К тому же, даже после открытия проект не будет завершенным, поскольку у Кличко хотят только объединить подол и Русановские сады. Достраивать конструкцию до Воскресенского массива будут еще несколько лет.

Тем не менее, работы по строительству этого крайне огромного объекта медленно, но уверенно приближаются к завершению.

Не все довольны мэром

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Несмотря на все достижения Виталий Кличко в руководстве городом, жителям столицы есть, за что его критиковать. В частности, за бесконечные незаконные застройки, разрушение исторических домов в пользу компаний, которые предпочитают создать очередные жилые комплексы или торговые центры.



Киев страдает от незаконных застроек / Фото "Крещатик"

Также Киевляне не могут не упрекать мэра и его команду из-за многочисленных коррупционных скандалов и коммунальных коллапсов.

Впрочем, даже эти моменты пока не способны повлиять на политические амбиции Кличко, которые, по словам политологов, простираются значительно дальше мэрского кресла.