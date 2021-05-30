Украинский мегаполис

Сейчас в столице только официально проживает свыше 2 млн 900 тысяч человек. Реальная цифра намного больше, так как статистика не учитывает немало людей, которые живут в Киеве без регистрации. Город является центром большой агломерации, и ежедневно в Киев съезжаются на работу сотни тысяч не только с окраин и городов-спутников, но и даже других областей. Все это дает основания считать Киев мегаполисом.

План действий Как пройдет День Киева в 2021 году запланировали полторы сотни мероприятий

Киев является финансовым центром Украины, и здесь крутятся большие деньги. Соответственно огромным является и бюджет города. В 2021 году расходная часть бюджета составляет более 67 миллиардов гривен, то есть 2 миллиарда евро. Эта сумма вполне сопоставима с бюджетами крупных европейских городов. Но можно ли считать Киев настоящим европейским городом?

Географически – да, для туристов – вполне, но является ли Киев комфортным для самих киевлян? Вряд ли.

Почтенный рейтинг The Global Liveability Index авторитетного издания The Economist ставит Киев лишь на 117 место из 140 городов мира. Это плохо, но есть и хорошие новости – в 2017-м Киев был в последней десятке.

В рейтинге Resonance Consultancy, который оценивает привлекательность городов-миллионников, Киев за несколько лет сделал ощутимый скачок и сейчас даже находится в Топ-100. Столица Украины имеет лучшие оценки, чем Ганновер, Минск, Дюссельдорф, Манчестер, Глазго и даже Бухарест.

То есть имеем прогресс, о котором не устают нам рассказывать чиновники. Он заключается в новых парках, восстановленных мостах, отреставрированных площадях и общественных пространствах. Но все это имеет и обратную сторону.

Что мешает Киеву быть успешным

Мосты стоят бешеных денег – строятся долго и не без коррупции, а потом выходят из строя или просто несут опасность для людей. Стоит вспомнить только падение электроопор на Шулявском путепроводе или аварийное стекло на велопешеходном мосту через Владимирский спуск.

Парки – это замечательно, но там тоже не обошлось без коррупции и "накруток".

Восстановленная Почтовая площадь, пешеходная улица Сагайдачного и общественное пространство на Контрактовой – это действительные успехи власти города и отличный результат, но врагу не пожелаешь зайти в подольские дворики всего в 5 минутах хода. То же касается других центральных улиц на Правом берегу, а Левый берег имеет тенденцию превращения в человеческий муравейник из бетона.

То же касается дорог – их чинят ежегодно, но Киев может гордиться от силы лишь 15% автодорог города. Остальное – это сплошные ямы и колдобины.

Каждый год в городе становится больше автомобилей, пробки стали уже обычным делом для Киева и его проклятием. Из-за загазованности столица Украины регулярно попадает в лидеры среди городов с самым грязным воздухом в мире.

Советское наследие каждый раз напоминает о себе:

Сейчас в столице, вероятно, есть только одна улица, которую можно считать идеальной – это недавно восстановленная улочка Леонтовича. Именно на ней сконцентрированы объекты недвижимости, их связывают с семьей мэра столицы. Похоже, он сделал сам для себя маленький заповедник идеальной европейской жизни, потому что уже на соседних улицах начинается бардак.

В Киеве ежегодно строятся новые и новые жилые комплексы, но все это сопровождает проклятие хаотичной застройки. Никуда не делись скандальные долгострои, как и обманутые инвесторы.

Застройщики, словно пираты, ищут самый маленький клочок земли, чтобы вонзить там свою многоэтажку. На своем пути они не останавливаются ни перед чем – сквер, памятник архитектуры, детский сад или место археологических раскопок – все это не аргумент в глазах ослепленных жаждой денег людей.

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Власти города традиционно кивают на предшественников, но действующий мэр, который одновременно является и главой городской администрации, у власти уже 7 лет и должен контролировать все процессы и быть ответственным. Но нет, этого не происходит.

Погода передает привет столичным коммунальщикам:

На старом наследии

Киев живет по принципу красивой надстройки, базирующейся на старом и неактуальном советском фундаменте. Глобальная инфраструктура города была рассчитана совсем на другое количество людей и сейчас едва выдерживает нагрузки, но это, похоже, никого не волнует. Именно поэтому коммунальные системы Киева регулярно передают "приветы" своим операторам.

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Последнее громкое предупреждение – большой прорыв труб возле Ocean Plaza на Лыбидской. Полтора года назад тот район чуть не сварили в кипятке из-за той же проблемы, и лишь чудом никто из людей существенно не пострадал. Похожие случаи фиксируются чуть ли не каждый день – киевляне к ним уже привыкли, но гостям из Европы они должны были бы показаться дикими. Как и отключение воды на несколько месяцев летом.

Проблемы города можно продолжать перечислять и дальше. Их много. Общий вывод – город развивается хаотично, власть больше думает о собственном обогащении и меньше о людях. А еще – не имеет стратегического плана, кроме того, чтобы удержаться в креслах, заработать, а на остальное – что-то сделать для горожан.

Киевская Венеция:

Город машин

Столица Украины "развивается" по генеральному плану, который был разработан и утвержден во времена президента Кучмы – на рубеже тысячелетий. Нового генерального плана развития столицы пока нет, есть только проект. Вообще-то, согласно закону, план этот должен был обновляться каждые 5 лет.

Проект генерального плана презентовали совсем недавно – в мае 2021 года. Мэр возлагает на него большие надежды и неоднократно давал понять, что он должен вылечить все проблемы города. Впрочем, это не так.

Даже поверхностный анализ документа на 87 страниц позволяет констатировать, что Киев в проекте останется городом для машин, а не для людей. Именно машин, а не автомобилистов, потому что те вынуждены часами стоять в пробках и проживать там часть своей жизни, а потом еще думать, где припарковать своего "железного коня", так как центр Киева почти не предусматривает мест для законной парковки.

"Укравтодор" в начале 2021 года объявил об амбициозном плане построения настоящей кольцевой, а в проекте Генплана есть упоминания о рокадных дорогах и сквозных магистралях. Но это все далекая перспектива. К тому же эти планы больше об автомобилях и меньше – о пешеходах. Это не является современным европейским подходом и скорее относится к передовой урбанистической мысли времен СССР.

По подсчетам урбаниста Назара Гриника, термин "авто" упоминается в проекте Генплана 113 раз, "дорога” и производные сроки – 110, "пешеход" – 37, "велосипед" – 15, а "тротуар" один раз. Это о многом говорит и на самом деле является приговором.

Какие есть вопросы к мэру:

Новая битва за Киев

На последней пресс-конференции Президент Украины прямо обвинил власть Киева в коррупции, параллельно обыски прошли чуть ли не во всех городских коммунальных предприятиях. Зеленский специально сделал акцент на глаголе "воровать". Мэр Кличко увидел в этом политический подтекст и репрессии, политологи – будущую войну за столицу, а киевляне – надежду на то, что боевыми единицами в ней станут темпы улучшения жизни в столице. По крайней мере, на упомянутые выше 2 миллиарда евро в гривневом эквиваленте ежегодно. Возможно, благодаря этому в столице впервые с 2013 года откроют новые станции метро, достроят мосты или сделают еще что-то полезное.

Именно целевого распределения средств городского бюджета и надлежащего контроля за ними желает всем киевлянам редакция 24 канала в День рождения столицы Украины.