Затопление ТРЦ Ocean Plaza: кто, сколько и кому заплатит – объясняет юрист

Прорыв магистрали возле столичного ТРЦ Ocean Plaza, стал одним из самых масштабных за последние годы. Пострадало не только имущество предпринимателей и магазинов, которые дислоцируются в ТРЦ, а и более 10 человек получили ожоги. Моральный и материальный ущерб пострадавшим должны возместить.

Кто и какие компенсации должен выплатить пострадавшим и что нужно для обращения в суд, чтобы выиграть дело, – объясняет адвокат, кандидат юридических наук Василий Мирошниченко.

Компенсациям быть

Об устаревших теплосетях столицы знают практически все. Собственно, это никогда не было секретом. Денег на замену старых труб в бюджете как не было, так и нет. Поэтому авария, которая произошла на теплосети, киевлян и гостей города не удивила. Если бы не несколько "но".

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Хоть сеть и старая, ее прокладывали в 1987 году, однако 3,5 года назад уже был сильный прорыв в этом же месте. Тогда должны были заменить трубы. Собственно, по документам их даже заменили.

Что случилось?Вечером 13 января, два этажа столичного ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком. Произошла авария на теплотрассе: прорвало трубу диаметром один метр. Горячая вода залила нулевой и первый этажи ТРЦ. Из-за аварии на теплотрассе кипяток размыл асфальт на дороге поблизости. В яму, образовавшейся на дороге провалилась маршрутка, пассажиры которой спасались самостоятельно. Подобная ситуация с пассажирами общественного транспорта. До десяти человек получили ожоги различной степени тяжести и были вынуждены обратиться к врачам за помощью.

В этой аварии есть много пострадавших. Во-первых, пассажиры транспорта и посетители ТРЦ, которые вынуждены были обратиться к врачам с ожогами. Во-вторых, предприниматели, потерявшие свой товар. В-третьих, машины, которые в это время проезжали по дороге и их залило кипятком, поэтому они нуждаются в ремонте. Все они имеют право на компенсацию материальных и моральных убытков.



Затопленный этаж Ocean Plaza / Источник: dsns.gov.ua

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев на своем брифинге заявил, что столичная администрация выплатит компенсации пострадавшим, сумма будет определяться в каждом случае отдельно. Для этого они ждут обращений от пострадавших.

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В то же время Василий Мирошниченко отмечает, что к этим заявлениям необходимо приложить доказательства, которые будут удостоверять факт ожога, полученного из-за прорыва труб. Такими доказательствами являются: медицинские документы из больницы, показания свидетелей. Поэтому тем, кто попал в больницу стоит записать телефоны "коллег" по несчастью и присутствовавших во время аварии.

Эти пострадавшие могут рассчитывать на выплату определенного возмещения. Речь идет об оплате лечебных процедур и лекарств. Но обязательно должна быть рекомендация врача на предоставление именно таких процедур и лекарств. Поэтому необходимо хранить все чеки.

Если пострадавшие позже пройдут реабилитацию в пансионате, то эти расходы тоже должны возместить. Опять же только при условии – такой была рекомендация врача,

– подчеркивает Василий Мирошниченко.

Для пострадавших, которые пробудут в больнице более 20 дней – это будет означать, что у них повреждения здоровья средней тяжести. Это уже должно расследоваться как преступление, ведь речь идет о нанесении непреднамеренного вреда. Конечно, если будет установлена вина чиновников.

Компенсация за поврежденное имущество

Стоимость поврежденных автомобилей и другого имущества, к примеру товара, который залило кипятком, – эти убытки тоже должны возместить людям. Для этого адвокат советует обратиться к специалистам за справкой о повреждении имущества из-за аварии.

Сколько людей пострадало от ожогов возле ТРЦ, смотрите здесь:

Поврежден товар – нужна товароведческая экспертиза, которую должны делать аттестованные эксперты. На основании имеющихся у продавца документов и остатков товара (он хоть и подпорчен, но есть) смогут оценить сумму убытков. Аналогично оценивают и строительные конструкции. Ведь из-за аварии фактически повреждена одна из стен нулевого и первого этажей ТРЦ.

Если речь идет о залитом кипятком автомобиле, то это должна быть справка автотехнической экспертизы.

Все эти документы нужно будет предоставить КГГА для расчета суммы компенсации.

Кто заплатит за моральную травму

Правда, все это касается материальных убитков, но многие люди получили и моральные травмы.

Не знаю будет ли КГГА возмещать моральный вред пострадавшим: его трудно чем-то подтвердить в конкретных цифрах. Единственный способ – провести экспертизу моральных убытков,

– отмечает Василий Мирошниченко.

Такая экспертиза может проводиться экспертами в этой области, которые имеют право делать такие заключения для суда. Адвокат советует ее проводить именно у судебного эксперта. Он может оценить уровень уязвимости человека, насколько повреждение здоровья причинило ему боль и страдания.

Если у человека повреждено имущество, это тоже связано с моральными страданиями. В ходе экспертизы выясняется – насколько человек толстокожий и ему безразлично, тогда возмещение морального ущерба небольшое. Или наоборот – человеку эти события нанесли сильную душевную рану, а из-за полученного стресса ухудшилось здоровье. Такой моральный вред в конкретной сумме может определить судебный психолог.



От аварии пострадали не только люди, но и машины / Фото Андрей Костюк (24 канал)

Если КГГА полностью будет возмещать материальный и моральный ущерб, то они даже могут поставить условие – люди не должны подавать иски в суд. Пострадавшим перед тем, как брать эту помощь, предложат подписать документ об отсутствии материальных и моральных претензий к КГГА и другим органам. В таком случае судебных исков от них к КГГА и Теплоэнерго – не будет. Однако, Василий Мирошниченко разъясняет, что люди все же смогут подавать иски, как пострадавшие за непреднамеренное нанесение телесных повреждений, к чиновникам и взыскивать с них возмещение.

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Поскольку вряд ли администрация возместит всем и все, наверное, пострадавшим стоит обращаться в суд. То есть получить компенсацию от КГГА и еще и пойти в суд. Это возможно сделать в течение трех лет. Ведь именно такой срок исковой давности в этом случае. Снова, перед тем, как идти к Фемиде необходимо прихватить все документы и выводы экспертов, и привлечь свидетелей.