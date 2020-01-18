Затоплення ТРЦ Ocean Plaza: хто, скільки і кому заплатить – пояснює юрист

Прорив магістралі біля столичного ТРЦ Ocean Plaza, став одним із наймасштабніших за останні роки. Постраждало не лише майно підприємців та магазинів, які дислокуються в ТРЦ, а й понад 10 людей отримало опіки. Моральну та матеріальну шкоду постраждалим повинні відшкодувати.

Хто і які компенсації має виплатити постраждалим та що потрібно для звернення до суду аби виграти справу, – пояснює адвокат, кандидат юридичних наук Василь Мірошниченко.

Компенсаціям бути

Про застарілі тепломережі столиці знають практично всі. Власне, це ніколи не було секретом. Грошей на заміну старих труб в бюджеті як не було, так і немає. Тому аварія, яка трапилась на тепломережі, киян та гостей міста не здивувала. Аби не кілька "але".

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Хоч мережа й стара, її прокладали в 1987 році, проте 3,5 роки тому вже був сильний прорив в цьому ж місці. Тоді повинні були замінити труби. Власне, за документам їх навіть замінили.

Що сталось? Увечері 13 січня, два поверхи столичного ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом. Сталась аварія на теплотрасі: прорвало трубу діаметром один метр. Гаряча вода залила нульовий та перший поверхи ТРЦ. Через

Через аварію на теплотрасі окріп розмив асфальт на дорозі поблизу, У яму, що утворилась на дорозі провалилась маршрутка, пасажири якої рятувались самостійно. Подібна ситуація з пасажирами громадського транспорту. До десяти людей отримали опіки різної ступені тяжкості і були змушені звернутись до лікарів за допомогою.

В цій аварії є багато постраждалих. По-перше, пасажири транспорту та відвідувачі ТРЦ, які змушені були звернутись до лікарів з опіками. По-друге, підприємці, що втратили свій товар. По-третє, автівки, які в цей час проїжджали дорогою і їх залило окропом, тому вони потребують ремонту. Всі вони мають право на компенсацію матеріальних та моральних збитків.



Затоплений поверх Ocean Plaza / Джерело: dsns.gov.ua

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв на своєму брифінгу вже заявив, що столична адміністрація виплатить компенсації постраждалим, сума ухвалюватиметься в кожному випадку окремо. Для цього вони чекають на звернення від постраждалих.

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Натомість Василь Мірошниченко наголошує, що до цих заяв необхідно додати докази, які засвідчуватимуть факт опіку, отриманого через прорив труб. Такими доказами є: медичні документи з лікарні, покази свідків. Тому тим, хто потрапив до лікарні варто записати телефони "колег" по нещастю та присутніх під час аварії.

Ці постраждалі можуть розраховувати на виплату певного відшкодування. Йдеться про оплату лікувальних процедур та ліків. Але обов’язково має бути рекомендація лікаря на надання саме таких процедур та ліків. Тому необхідно зберігати всі чеки.

Якщо постраждалі пізніше пройдуть реабілітацію в пансіонаті, то ці витрати теж мають відшкодувати. Знову ж лише за умови – такою була рекомендація лікаря,

– наголошує Василь Мірошниченко.

Для постраждалих, які пробудуть в лікарні понад 20 днів – це означатиме, що у них ушкодження здоров’я середньої тяжкості. Це вже має розслідуватись як злочин, адже йдеться про нанесення неумисної шкоди. Звісно, якщо буде встановлена вина посадовців.

Компенсація за пошкоджене майно

Вартість пошкоджених автомобілів та іншого майна, приміром товару, який залило окропом, – ці збитки теж повинні відшкодувати людям. Для цього адвокат радить звернутись до фахівців за довідкою про пошкодження майна через аварію.

Скільки людей постраждало від опіків біля ТРЦ, дивіться тут:

Пошкоджено товар – потрібна товарознавча експертиза, яку мають робити атестовані експерти. На підставі наявних у продавця документів і залишків товарів (він хоч і попсований, але ж є) зможуть оцінити суму втрат. Аналогічно оцінюють і будівельні конструкції. Адже через аварію фактично пошкоджена одна зі стін нульового та першого поверхів ТРЦ.

Якщо йдеться про залиту окропом автівку, то це має бути довідка автотехнічної експертизи.

Всі ці документи потрібно буде надати КМДА для розрахунку суми компенсації.

Хто заплатить за моральну травму

Щоправда, все це стосується матеріальної шкоди, але ж багато людей отримали й моральні травми.

Не знаю чи буде КМДА відшкодовувати моральну шкоду постраждалим: її важко чимось підтвердити її в конкретних цифрах. Єдиний спосіб – провести експертизу моральних збитків,

– зазначає Василь Мірошниченко.

Така експертиза може проводитись експертами в цій галузі, які мають право робити такі висновки для суду. Адвокат радить її проводити саме у судового експерта. Він може оцінити рівень вразливості людини, наскільки пошкодження здоров’я завдало їй болю і страждань.

Якщо в людини пошкоджено майно, це теж пов’язано з моральними стражданнями. В ході експертизи з’ясовується – наскільки людина товстошкіра і їй байдуже, тоді відшкодування моральної шкоди невеличке. Чи навпаки – їй ці події завдали сильної душевної рани, а через отриманий стрес погіршилось здоров’я. Таку моральну шкоду у конкретній сумі може визначити судовий психолог.



Від аварії постраждали не лише люди, а й машини / Фото Андрій Костюк (24 канал)

Якщо КМДА повністю відшкодовуватиме матеріальну і моральну шкоду, то вони навіть можуть поставити умову – люди не повинні подавати позовів до суду. Постраждалим перед тим як брати цю допомогу запропонують підписати документ про відсутність матеріальних і моральних претензій до КМДА та інших органів. В такому випадку судових позовів від них до КМДА та Теплоенерго – не буде. Проте, Василь Мірошниченко роз’яснює, що люди все ж зможуть подавати позови, як постраждалі за ненавмисне завдання тілесних ушкоджень, до чиновників і стягувати з них відшкодування.

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Оскільки, навряд чи адміністрація відшкодує всім і все, напевно, постраждалим варто буде завертатись до суду. Тобто отримати компенсацію від КМДА і ще й піти до суду. Це можливо зробити протягом трьох років. Адже саме такий строк позовної давності в цьому випадку. Знову перед тим як йти до Феміди необхідно прихопити всі документи та висновки експертів та залучити свідків.