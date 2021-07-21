Другие кандидаты не набирают даже и 10% – среди них член пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Попов и экс-представитель "Голоса" Сергей Притула.

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Сколько бы набрали конкуренты Кличко

За бывшего главу КГГА (Попова) готовы проголосовать 8,9%, а за Притулу – 7,6%.

На четвертом месте ветеран киевской политики – Александр Омельченко. За бывшего мэра столицы готовы проголосовать 6,3%.

Последнее место занимает экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко – 5%.

Остальные кандидаты не набирают и такой поддержки.

Опрос проводила группа "Рейтинг" в течение 10-14 июля 2021 года среди жителей Киева.

Кстати, Виталий Кличко недавно отметил юбилей – легендарному боксеру и успешному политику исполнилось 50 лет.