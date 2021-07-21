Інші кандидати не набирають навіть й 10% – серед них член проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Попов й експредставник "Голосу" Сергій Притула.

До теми Більшість киян задоволена роботою Кличка: свіже дослідження

Скільки б набрали конкуренти Кличка

За колишнього очільника КМДА (Попов) готові проголосувати 8,9%, а за Притулу – 7,6%.

На четвертому місці ветеран київської політики – Олександр Омельченко. За колишнього мера столиці готові проголосувати 6,3%.

Останнє місце займає ексміністр ЖКГ Олексій Кучеренко – 5%.

Решта кандидатів не набирають й такої підтримки.

Опитування проводила група "Рейтинг" протягом 10-14 липня 2021 року серед мешканців Києва.

До речі, Віталій Кличко нещодавно відзначив ювілей – легендарному боксеру й успішному політику виповнилось 50 років.