Об этом свидетельствуют данные свежего социологического исследования, которое проводила группа "Рейтинг" с 10 по 14 июля. Специалисты опросили 1200 жителей столицы методом личного формализованного интервью.

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Как отметили социологи, выборка у них получилась репрезентативная по возрасту и полу, а статистическая погрешность исследования – не более 2,8%.

По результатам работы опередил Зеленского и Шмыгаля

Ответы жителей столицы свидетельствуют о том, что киевляне лучше оценивают местное положение дел, чем ситуацию в Украине. Лишь 29% людей считают, что страна под нынешним руководством движется в правильном направлении. 57% опрошенных недовольны общей ситуацией в стране.

Что же касается дел в Киеве, то 38% считают, что город движется в нужном направлении. 52% жителей придерживаются противоположного мнения. Когда же речь идет об оценке работы мэра, ответы жителей столицы утверждают, что Виталия Кличко снова могли бы переизбрать городским главой. Его работой довольны 50% опрошенных. 44% людей, участвовавших в исследовании, недовольны деятельностью Кличко.

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В этом пункте руководитель столицы значительно обошел руководителей государства. Деятельностью Зеленского довольны лишь 36% опрошенных. Более половины киевлян – 57% – недовольны тем, как президент выполняет свои функции. А вот работой премьер-министра Шмыгаля довольны лишь 16% жителей столицы. Недовольны – 66%.

Виталий Кличко уверенно победил на местных выборах 2020 года. Действующий мэр обошел всех конкурентов в первом туре. За него проголосовали 50,52 киевлян, которые пришли на выборы.