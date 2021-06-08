Лишь для 11% украинцев финансовое положение улучшилось. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии

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Об ухудшении финансового состояния говорит половина украинцев

Большинство респондентов – 54,4% украинцев считают, что за последние 2 года финансовое положение их семьи ухудшилось.

Между тем об улучшениях говорят 11,3% респондентов, а 33,6% утверждают, что ничего не изменилось за этот период.



Как изменилось финансовое положение украинцев / изображение КМИС

Какие трудности были в течение последнего года

Больше всего беспокоит украинцев рост коммунальных тарифов. 9 из 10 опрошенных за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги – 91,5%.

О росте цен на продукты говорят 90,6%. Со снижением зарплат или пенсий сталкивались 35,4% респондентов, а с полной или частичной потерей работы – 31,9%.



Какие проблемы беспокоили украинцев в прошлом году больше всего / Изображение КМИС