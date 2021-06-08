Лишь для 11% украинцев финансовое положение улучшилось. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии
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Об ухудшении финансового состояния говорит половина украинцев
Большинство респондентов – 54,4% украинцев считают, что за последние 2 года финансовое положение их семьи ухудшилось.
Между тем об улучшениях говорят 11,3% респондентов, а 33,6% утверждают, что ничего не изменилось за этот период.
Как изменилось финансовое положение украинцев / изображение КМИС
Какие трудности были в течение последнего года
Больше всего беспокоит украинцев рост коммунальных тарифов. 9 из 10 опрошенных за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги – 91,5%.
О росте цен на продукты говорят 90,6%. Со снижением зарплат или пенсий сталкивались 35,4% респондентов, а с полной или частичной потерей работы – 31,9%.
Какие проблемы беспокоили украинцев в прошлом году больше всего / Изображение КМИС
Что известно об исследовании?
Его провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в течение 27 мая – 1 июня методом телефонных интервью. В целом опросили 2 000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.