Лише для 11% українців фінансове становище покращилося. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології
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Про погіршення фінансового стану говорить половина українців
Більшість респондентів – 54,4% українців – вважають, що за останні 2 роки фінансове становище їхньої родини погіршилося.
Тим часом про покращення говорять 11,3% респондентів, а 33,6% стверджують, що нічого не змінилося за цей період.
Як змінилося фінансове становище українців / Зображення КМІС
Які труднощі були протягом останнього року
Найбільше непокоїть українців зростання комунальних тарифів. 9 з 10 опитаних за останній рік зіштовхувалися з підвищенням тарифів на комунальні послуги – 91,5%.
Про зростання цін на продукти говорять 90,6%. Зі зниженням зарплат або пенсій зіштовхувалися 35,4% респондентів, а з повною чи частковою втратою роботи – 31,9%.
Які проблеми турбували українців минулого року найбільше / Зображення КМІС
Що відомо про дослідження?Його провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) продовж 27 травня – 1 червня методом телефонних інтерв'ю. Загалом опитали 2 000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованих територій.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.