Комунальне підприємство під Києвом вдруге спіймали на забрудненні: цього разу річок

На Київщині підприємство "Броваритепловодоенергія" скидало в річки відходи у великих кількостях. Мовиться про річки Красилівка та Трубіж, що належать до басейну Дніпра. Сума завданих збитків – понад 3 мільйони.

У Державній екологічній інспекції розповіли, що в "Броваритепловодоенергії" нераціонально використовували водні ресурси. Підприємство вже вдруге спіймали на забрудненні річок.

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Понад 3 мільйони збитків

Комунальне підприємство "Броваритепловодоенергія" скидало відходи в річки Красилівка та Трубіж. Підприємство значно перевищило дозволену норму. Загальна сума збитків становила 3,4 мільйона гривень.

Інспектори екологічної служби Києва проводили позапланові обшуки з 25 по 30 серпня. Екоінспекція перевіряла, чи "Броваритепловодоенергія" змінила ситуацію у річках.

Раніше підприємство вже "ловили" на забрудненні землі. У квітні цього року воно відшкодувало завдані збитки. Сума тоді складала 684 тисячі гривень.

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