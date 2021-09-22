Комунальне підприємство під Києвом вдруге спіймали на забрудненні: цього разу річок
На Київщині підприємство "Броваритепловодоенергія" скидало в річки відходи у великих кількостях. Мовиться про річки Красилівка та Трубіж, що належать до басейну Дніпра. Сума завданих збитків – понад 3 мільйони.
У Державній екологічній інспекції розповіли, що в "Броваритепловодоенергії" нераціонально використовували водні ресурси. Підприємство вже вдруге спіймали на забрудненні річок.
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Понад 3 мільйони збитків
Комунальне підприємство "Броваритепловодоенергія" скидало відходи в річки Красилівка та Трубіж. Підприємство значно перевищило дозволену норму. Загальна сума збитків становила 3,4 мільйона гривень.
Інспектори екологічної служби Києва проводили позапланові обшуки з 25 по 30 серпня. Екоінспекція перевіряла, чи "Броваритепловодоенергія" змінила ситуацію у річках.
Раніше підприємство вже "ловили" на забрудненні землі. У квітні цього року воно відшкодувало завдані збитки. Сума тоді складала 684 тисячі гривень.
Стан повітря в Києві
- 10 вересня повідомили, що Київ входить у 5 міст світу з найбруднішим повітрям.
- Показник індексу забрудненості повітря зранку сягав відмітки 137 при нормі 50.
- Вже о 12:00 ситуація значно покращилася, а столицю України віднесли до 26 місця з показником 66.
- Погіршення якості повітря у Києві фіксують кожного ранку та ввечері восени та навесні, коли температура є прохолодною.
- Кліматологи кажуть, що такі зміни – норма. Адже в атмосфері формується шар повітря, який утримує шкідливі речовини внизу.