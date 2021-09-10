Протягом кількох годин, доки повітря не прогрілося до +23 градусів, метрики порталу IQair оцінювали рівень небезпечних речовин у повітрі Києва як нездоровий для чутливих груп населення.

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Вже о 12:00 ситуація значно покращилася, а столицю України віднесли до 26 місця з показником 66.

Ситуація стабілізувалася

Станом на 15:30 Київ посідає 29 місце в антирейтингу, а у сервісі показане забруднення на рівні 66 балів за індексом якості повітря.

Втім, всі станції виміру небезпечних домішок у повітрі столиці показують від 33 до 45 балів, що свідчить про те, що повітря у Києві у нормі.



Станом на 15:30 індекс забруднення повітря у Києві майже не відхиляється від норми / Скриншот сервісу IQair

Сезонне явище

Погіршення якості повітря у Києві постійно фіксують кожного ранку та ввечері восени та навесні, коли температура повітря є прохолодною. Кліматологи пояснюють це тим, що в атмосфері формується шар повітря, який утримує шкідливі речовини внизу.

Як тільки повітря прогрівається, якість повітря одразу покращується.