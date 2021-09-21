Такий високий рівень канцерогенів призводить до росту захворювань, у тому числі онкологічних.

Найбільше, за словами експертів, повітря Києва та інших міст забруднюється через старі автомобілі з усього світу. Це вже набуло загрозливих масштабів. Жодного контролю за вихлопними газами не відбувається.

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При цьому активісти, екологи та політики "забувають" про цю проблему, акцентуючи увагу лише на вигідних їм аспектах. В Україні навіть з’явився термін – екологічний тероризм, направлений на шантажування бізнесу за принципом екології.

Експерти радять захисникам довкілля та політикам приділити свою увагу реальним проблемам, що суттєво шкодять здоров'ю та загрожують життю українців.

Крім того, повідомляють журналісти, восени традиційно спалюють листя, сухі гілки і траву. В результаті горіння у повітря вивільнюються токсини і важкі метали, а через лісові пожежі та горіння торф'яників час від часу над українськими містами нависає смог. Ця проблема також не вирішується.