Такой высокий уровень канцерогенов приводит к росту заболеваний, в том числе онкологических.

Больше всего, по словам экспертов, воздух Киева и других городов загрязняется из-за ввезённых в Украину старых автомобилей со всего мира. Это уже приобрело угрожающие масштабы. Никакого контроля за выхлопными газами не происходит.

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При этом активисты, экологи и политики "забывают" об этой проблеме, акцентируя внимание лишь на выгодных им аспектах. В Украине даже появился термин – экологический терроризм, направленный на шантаж бизнеса по принципу экологии.

Эксперты советуют защитникам окружающей среды и политикам уделить свое внимание реальным проблемам, которые существенно вредят здоровью и угрожаают жизни украинцев.

Кроме того, сообщают журналисты, осенью традиционно сжигают листья, сухие ветки и траву. В результате горения в воздух высвобождаются токсины и тяжелые металлы, а из-за лесных пожаров и горения торфяников время от времени над украинскими городами нависает смог. Эта проблема также не решается.