В Государственной экологической инспекции рассказали, что в "Броварытепловодоэнергия" нерационально использовали водные ресурсы. Предприятие уже второй раз поймали на загрязнении рек.

Интересно Количество канцерогенного формальдегида в воздухе Киева в 3 раза превышает норму

Более 3 миллионов убытков

Коммунальное предприятие "Броварытепловодоэнергия" сбрасывало отходы в реки Красиловка и Трубеж. Предприятие значительно превысило разрешенную норму. Общая сумма ущерба составила 3,4 миллиона гривен.

Инспекторы экологической службы Киева проводили внеплановые обыски с 25 по 30 августа. Экоинспекция проверяла, изменила ли "Броварытепловодоэнергия" ситуацию в реках.

Ранее предприятие уже "ловили" на загрязнении земли. В апреле этого года оно возместило причиненный ущерб. Сумма тогда составляла 684 тысячи гривен.

Состояние воздуха в Киеве