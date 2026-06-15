У мережі писали про "масовий конфлікт із ТЦК" в Києві: що там сталося насправді
Вночі 15 червня в мережі з'явилася інформація про нібито масовий конфлікт між військовими ТЦК та цивільними в Деснянському районі Києва. Однак правоохоронці стверджують, що насправді йшлося про погоню за водієм-порушником.
Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
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Що насправді сталося в Києві?
З'ясувалося, що під час патрулювання інспектори помітили автомобіль Nissan, водій якого порушив правила дорожнього руху. Окрім цього, транспортний засіб мав заклеєні номерні знаки, що унеможливлювало ідентифікацію авто.
Як повідомляють правоохоронці, на законну вимогу зупинитися водій також не відреагував, натомість намагався втекти: виїхав та продовжив рух тротуаром.
Для припинення правопорушення та затримання порушника патрульні викликали підкріплення й заблокували автомобіль фігуранта. Чоловіка затримали із застосуванням спецзасобів – кайданків — відповідно до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію",
– йдеться в повідомленні.
Згодом на місце події підійшла група осіб, які намагалися перешкоджати законним діям поліцейських. За словами правоохоронців, вони застосували засоби сльозогінної дії та пошкодили службовий автомобіль поліції.
Патрульним довелось застосували фізичну силу для відбиття нападу – вони також використали речовини сльозогінної та дратівної дії. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
На водія інспектори винесли постанову за статтею про порушення вимог щодо використання номерних знаків та склали протокол через невиконання вимоги поліцейського про зупинку, а також оформили протокол затримання. Окрім цього, йому інкримінують статтю Кримінального кодексу про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.
Згодом додатково виявилося, що чоловік вважається особою, яка порушує мобілізаційне законодавство – його доставили до РТЦК та СП.
До слова, днями реальний конфлікт між працівниками підприємства та представниками РТЦК стався на Черкащині. У ході конфлікту один із чоловіків застосував газовий балончик, а інший учасник інциденту дістав стартовий пістолет і почав стріляти у повітря.