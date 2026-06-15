Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

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Що насправді сталося в Києві?

З'ясувалося, що під час патрулювання інспектори помітили автомобіль Nissan, водій якого порушив правила дорожнього руху. Окрім цього, транспортний засіб мав заклеєні номерні знаки, що унеможливлювало ідентифікацію авто.

Як повідомляють правоохоронці, на законну вимогу зупинитися водій також не відреагував, натомість намагався втекти: виїхав та продовжив рух тротуаром.