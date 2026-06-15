Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

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Что на самом деле произошло в Киеве?

Выяснилось, что во время патрулирования инспекторы заметили автомобиль Nissan, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Кроме того, у транспортного средства были заклеены номерные знаки, что делало невозможной идентификацию автомобиля.

Как сообщают правоохранители, на законное требование остановиться водитель также не отреагировал, а вместо этого попытался скрыться: выехал и продолжил движение по тротуару.