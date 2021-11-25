Костел святого Миколая пообіцяли відновити за місяць і знайшли на це 20 мільйонів

Костел святого Миколая у Києві, якій пошкодила серйозна пожежа, мають намір відремонтувати до кінця 2021 року. Про це стало відомо 25 листопада.

За словами адвоката Масі Найєма, під час засідання робочої групи Національний будинок органної та камерної музики, який працював у храмі, навіть визначився із підрядником. Зокрема, протиаварійні роботи виконуватиме компанія "Укрспецреставрація".

До теми У центрі Києва в костелі святого Миколая сталася масштабна пожежа

Святиню врятують благодійники

Підрядник погодився взяти за свою роботу 19 378 371 гривень, хоча у проєктно-кошторисній документації їх вартість оцінили у 21 909 840 гривень.

Нове життя костелу

Після завершення ремонтних робіт костел святого Миколая мають передати парафіянам. Це заплановано на 1 червня 2022 року. Що ж до Національного будинку органної та камерної музики, то йому планують знайти нове приміщення.

Що відомо про пожежу

Вогонь у костелі спалахнув ввечері 3 вересня. Він знищив унікальний орган та пошкодив внутрішнє оздоблення пам'ятки архітектури. Через це на підлогу впала масивна люстра.

Аби дістатися до осередку загоряння, довелося виламувати двері. Спершу люди, які були в приміщенні на репетиції, робили це самі, а згодом їм на допомогу приїхали вогнеборці.

Римокатолицька громада Києва обурилася через те, що станом на 25 листопада жодні ремонтні роботи у храмі не почалися.

Текст публікації Масі Найєма:

Костел святого Миколая. Щойно на робочій групі Національний будинок органної та камерної музики визначився із підрядниокм, який буде виконувати протиаварійні роботи.

Компанія-підрядник – товариство з обмеженою відповідальністю "Укрспецреставрація". Підрядник готовий виконати роботи за 19 378 371 гривень. У термін до 31 грудня 2021 року.

Згідно з проєктно-кошторисною документацією, вартість робіт визначена в розмірі 21 909 840 гривень (тобто підрядник виконає ці роботи дешевше).

Уся сума підряднику буде сплачена з грошей благодійників. Дякую тим, хто довірив нам контролювати цей процес.