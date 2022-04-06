Кожен третій росіянин, що причетний до звірств у Бучі, раніше воював у Сирії

Журналісти дізналися подробиці про російських нелюдів, які причетні до злочинів на Київщині. Деякі з них раніше воювали у Сирії, захищаючи режим диктатора Асада.

Розслідувачі проаналізували списки 155-ї Тихоокеанської бригади російського флоту. Саме її військові, за даними української розвідки, чинили звірства у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

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Багатьом солдатам – до 25 років

У згаданих списках є імена й персональні дані 82 російських військових цього військового формування. Щонайменше 24 з них, або ж кожен третій, були учасниками війни у Сирії. Інші не могли підтримувати режим Асада, адже на той момент ще були школярами або студентами.

Багато окупантів з цієї бригади, чиї імена згадані у списку, народилися у період між 1998 й 2002 роками. Тобто зараз їм 20 –25 років.

Російські окупанти хизуються скоєними злочинами й обіцяють "повторити". 20-річний нелюд Михайло Ткач з Владивостока у соцмережах прагне "знову приїхати й різати голови".

Звірства росіян у Сирії

Раніше Арестович згадував про звірства російської армії в інших країнах світу, зокрема – і Сирії. Він наголосив, що перших ракетних ударів там завдали по госпіталях, бомбардували мирне населення й гуманітарні коридори. Також радник глави ОП звернув увагу на використання хімічної зброї.

Розслідування про воєнних злочинців на Київщині: дивіться відео