20-річний окупант Михайло Ткач з Владивостока був у Бучі, катував та вбивав мирних українців. Покидьок навіть не збирається приховувати своїх діянь, а навпаки – хизується ними.

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Вихваляння окупанта

Після того, як виродка вдалося ідентифікувати, на його сторінку у соціальній мережі "Вконтактє" прийшли українці, які звинуватили його у злочинах. 20-річний покидьок з Владивостока не став цуратися своїх вчинків, а пообіцяв "знову приїхати та різати наші голови".

Скриншоти заяв окупанта з телеграму Андрія Цаплієнка

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